Körfez'de çevre çalışmaları sürüyor

Körfez Belediyesi, kısa bir süre önce Osmanlı Köyü'nde yapımına başladığı köy konağını çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

Körfez'de birçok projeyi hayata geçiren Körfez Belediyesi, vatandaşların talep ve ihtiyacına cevap verecek olan Osmanlı Köy Konağı'nı hayata geçirdi. Kısa bir süre önce yapımına başlanan Köy Konağı'nın inşaatında ahşap söve imalatları devam ediyor. İki katlı olarak inşa edilen köy konağında, atölyeler, çok amaçlı salon, köy odası, mescit, muhtarlık yeri ve sağlık ocağı bulunacak.

Öte yandan Körfez Belediyesi, ‘Amasyalılar Mahallesi' olarak da bilinen Hacı Osman Mahallesi'nde TEM otoyolu üstünde yapımına başladığı cami inşaatı çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Körfez Belediyesi tarafından ‘Amasyalılar Mahallesi' olarak da bilinen Hacı Osman Mahallesi'nda otobanın üst kısmında kalan bölgede yer alan cami inşaatı hızla devam ediyor. Ekipler camii yapım işinde mantolama imalat ve seramik imalat çalışmalarını tamamlıyor. Yatırımların hızla devam ettiği Körfez'de halkın ihtiyaçlarına göre çeşitli projeler hayata geçiriliyor. Geleneksel mimariye uygun olarak inşa edilen cami 150 kişi kapasiteli olacak. Gerek konumu, gerekse mimarisiyle güzel bir görüntü oluşturacak olan Amasyalılar Caminin inşasından bölge halkı oldukça memnun.