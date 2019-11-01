Körfez'de çevre düzenlemeleri devam ediyor

Körfez Belediyesi, kış aylarının başlaması ile birlikte ilçe genelindeki cadde ve sokakların yollarının düzenlenmesi için çalışmalarına devam ederken, yollarda bulunan yağmur suyu mazgallarının onarımını ve temizliğini de gerçekleştiriyor. Çalışmalar, ekiplerin tespiti ve vatandaşlardan gelen talepler sonrası gerçekleştiriyor. Mazgal temizleme çalışmaları kapsamında yağmurla birlikte tıkanmanın önüne geçmek adına içerisinde biriken yaprak, çamur ve atıklar kaldırılarak temiz hale getiriliyor. Ayrıca çeşitli nedenlerle tahrip olan yağmur suyu mazgalları ekiplerce tamir edildi, kırılan mazgallar yenileri ile değiştirildi.

Belediye ekipleri, kentin en işlek noktalarında ve kavşaklarda da peyzaj düzenlemesi gerçekleştiriyor. Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında mevsimlik çiçeklerin ekimleri gerçekleştirilirken, görsel olarak da daha güzel bir görünüme kavuşturuluyor.