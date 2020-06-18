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Körfez'de çevre kirliliği ile mücadele sürüyor

Körfez Belediyesi, kentin dört bir yanında yürüttüğü rutin temizlik çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.


Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri günün erken saatlerinde ilk olarak, vatandaşların yoğun olarak kullandığı cadde, sokak, mahalle ve kaldırımlarda mıntıka temizliği gerçekleştiriyor. Çevre kirliliğinin önüne geçmek için yürütülen çalışmalar, çöp ve çeşitli atıkların toplanmasıyla devam ediyor. Mıntıka temizliğinin bitmesinin ardından, süpürme araçları devreye girerek, daha temiz bir Körfez için ilçenin yollarını süpürüyor.


Ekipler ayrıca, çöp konteynerlerini yıkarken, çevreye bilinçsizce atılan evsel ve hacimsel atıkların da toplama işlemini gerçekleştiriyor. Yetkililer, daha yaşanılabilir ve temiz bir Körfez için, vatandaşların daha duyarlı olmalarını ve olumsuzlukları çağrı merkezini arayarak bildirmelerini istedi.

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