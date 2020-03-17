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Körfez'de çöp konteynerleri dezenfekte ediliyor

Körfez Belediyesi ekipleri, ilçe genelinde çöp konteynerlerini de yıkayarak dezenfekte ediyor.


Körfez Belediyesi, korona virüsüne karşı başlattığı mücadele kapsamında aldığı tedbirlerini arttırmaya devam ediyor. Bu kapsamda Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerince rutin olarak sürdürülen çöp konteynerleri dezenfekte işlemleri, süreçte iki vardiya halinde devam ediyor. Alınan çöplerin ardından yıkama makinesine alınan konteynerlerin, ilaçlı suyla dezenfekte edilerek olası bir virüs kaynağı haline gelmeleri engelleniyor.

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