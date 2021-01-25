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Körfez'de çöpler yer altına alınıyor

Körfez’de Belediyesi, belirlenen bazı bölgelerde çöp konteynırlarını yer altına almaya başladı.

Körfez'de Belediyesi, belirlenen bazı bölgelerde çöp konteynırlarını yer altına almaya başladı.


Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, hafta sonu devam eden konteyner çalışmalarını yerinde inceledi. Çalışma, ilk etapta Yarımca Sahili, Tütünçiftlik Sahili ve Körfez Kent 1. Etap ön kısmında gerçekleştirilecek.


Daha temiz ve sağlıklı ilçe için çalıştıklarını kaydeden Başkan Söğüt, "Altyapısı adeta sıfırdan yeniden yapılan bir ilçeyiz. İSU ekiplerimiz çalışmaları tamladıktan sonra hızla üst yapıyı yeniliyoruz. Yenilediğimiz bölgelerde de nasıl bir çalışma yürütebiliriz bunları planlıyoruz. Çöp konteynırlarımızı da yer altına alma adına bir çalışma başlattık. İlk etapta 3 bölgede uygulayacağız. Yarımca ve Tütünçiftlik sahili ile Körfez Kent 1. Etap önündeki alanda uygulamayı hayata geçireceğiz. Daha sonra da bunu ilçe genelinde yaygınlaştıracağız" dedi.

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