Körfez'de duvar yazıları temizleniyor

Körfez'de kamuya açık alanlarda görüntü kirliliği oluşturan duvar yazıları ve çizimler, belediye ekiplerince temizleniyor.

Körfez Belediyesi ekipleri ilçe genelinde duvarlara gelişigüzel yazılan yazılar ve çizimlere yönelik temizlik çalışmalarını sürdürüyor. Kötü görüntü oluşturan yazıları ve çizimleri temizlemek için sokak sokak gezen ekipler, tespit edilen noktalara anında müdahale ederek uygun boya ile kapatıyor. Ekipler; parklarda, yol kenarlarında ve sokak aralarında duvara yazılan yazıları temizlemek için çalışmalarını sürdürüyor. Son olarak Fatih Mahallesi'nde muhtarlık binasının çevresine de yazılan yazılar ekipler tarafından boyayla kapatıldı.