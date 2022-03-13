Körfez'de ekipler kar mesaisinde

Kar yağışının arttığı saatlerde hem ilçenin yüksek noktalarında hem de merkezi cadde ve sokaklarda aralıksız küreme ve tuzlama çalışması yürüten ekipler, Büyükşehir Belediyesi ile birlikte koordineli şekilde aksaklıklara geçit vermedi.

Meteorolojinin günler öncesinden yaptığı uyarılar kapsamında ekipler hazır beklerken, vatandaşların yoğun olarak kullandığı merkezi noktalarda ve duraklarda da solüsyon ile buzlanmaya karşı önlemler alındı. Köy yollarında da Büyükşehir Belediyesi ekipleri ile birlikte mesai gece saatleri boyunca devam etti.

Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt de ilçede devam eden çalışmaları yerinde inceledi. Ekipler tarafından yürütülen çalışmaları sahada inceleyen Başkan Söğüt, "Çok şükür büyük bir aksaklık yaşanmadı. Ekiplerimiz zaten teyakkuzdaydı. 2 gündür var güçleriyle görev yapan tüm ekiplerimize teşekkür ediyorum" dedi.