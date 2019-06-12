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Körfez'de ekipler, onarım çalışmalarını sürdürüyor

Körfez Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelindeki bakım çalışmalarını Esentepe ve Yavuz Sultan Selim Mahallesi’nde parke ve bordür tamiratları ile sürdürdü.

Körfez Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelindeki bakım çalışmalarını Esentepe ve Yavuz Sultan Selim Mahallesi'nde parke ve bordür tamiratları ile sürdürdü.


Körfez Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelindeki çalışmalarını sürdürüyor. Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri içerisinde oluşturulan acil müdahale ekipleri önemli konulara anında müdahalede bulunurken, vatandaşlar tarafından Çağrı Merkezi'ne iletilen veya ekipler tarafından tespiti yapılan noktalarda da çalışmalar gerçekleştiriliyor. Ekipler son olarak iki mahallede üç farklı noktada çalışma yürüttü.


Altyapı sonrası üst yapı olarak asfaltlamanın gerçekleştirildiği cadde ve sokaklarda parke ve bordür çalışması da yürüten ekipler, Esentepe Mahallesi'nde Rüzgarlı Sokak ve Koru Sokak ile Yavuz Sultan Selim Mahallesi Seyda Caddesi'nde bordür çalışması yürüttü. Vatandaşlar da kısa süre içerisinde çalışmaların tamamlanmasından dolayı ekiplere teşekkür etti.

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