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Körfez'de eksiklikler gideriliyor

Körfez Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, vatandaşların talepleri ile mahallelerde tespit edilen ihtiyaçlar doğrultusunda oluşturulan ekiplerle çalışmalarını sürdürüyor.


Ekipler son olarak 7 mahallede 7 farklı ekipler çalışmalarını sürdürdü. Bordür ve parke tamiri çalışmaları dışında, asfalt yama ve düzenleme, imar yolu açılması gibi işlemler ekipler tarafından tamamlanarak vatandaşların daha rahat kullanımına hazır hale getirildi.


Mahallelerinde yapılan çalışmalardan dolayı memnuniyetini ifade eden vatandaşlar, belediye çalışanlarına teşekkür etti. Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt de “Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerimiz mahallelerimizdeki kış aylarında olumsuz hava koşullarında bozulan asfalt, parke ve tretuvarları yeniliyor. Kapsamlı çalışmalarımız inşallah hızla devam edecek” ifadelerini kullandı.

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