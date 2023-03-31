Körfez'de en düşük işçi maaşı 17 bin 500 TL oldu

Körfez Belediyesi ile Belediye-İş Sendikası arasında süren toplu iş sözleşmesi sonuçlandı. İş sözleşmesi görüşmesine Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, Başkan Yardımcısı İbrahim Çırpan, Belediye-İş Sendikası Kocaeli Şube Başkanı Ertuğrul Çınar, Yerel-Sen temsilcileri ve işyeri temsilcileri katıldı. Yaklaşık 650 işçiyi ilgilendiren toplu sözleşmede en düşük yevmiye tabanı 515 TL'ye oldu. Yakacak, çocuk, yol ve yemek parasıyla işçisinin en düşük ücreti net 15 bin TL oldu. Günlük ücrete yapılan zam dışında sosyal haklara da yüzde 21 zam yapıldı. En düşük işçi maaşının 15 bin TL'ye yükseltildiği Körfez'de Ramazan Bayramı'nda 3 bin TL, Kurban Bayramı'nda 5 bin TL, 1 Mayısta da 863 TL verilmesi kararlaştırıldı. 60 günlük ikramiye ve bayram paraları da eklendiğinde giydirilmiş en düşük maaş da 17 bin 500 TL'ye yükseldi. Anlaşma sağlanması sonrasında hayırlı olması temennisinde bulunan Başkan Söğüt, "Daha güzel bir Körfez için var güçleriyle çalışan emekçi kardeşlerimizin yüzlerini güldürecek, yaşam standartlarını arttıracak toplu iş sözleşmesini nihayete erdirdik. İmzaladığımız sözleşme ile en düşük personel ücretini net 15 bin TL olarak belirledik. Hayırlı ve uğurlu olsun" dedi.