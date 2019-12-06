Körfez'de esnaf buluşmaları başladı

Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü tarafından düzenlenen ‘Esnaf Buluşmalarının' ilki Çamlıtepe Mahallesi'nde gerçekleştirildi. Körfez Ticaret Odası ve Körfez Esnaf ve Sanatkarlar Odası'nın iş birliği ile düzenlenen buluşmada konuşan Başkan Şener Söğüt, “Makamdan oturarak değil, sizlerle istişarelerde bulunarak kenti yönetiyoruz. Halk meclislerinde de esnaf buluşmalarında da ana amacımız bu” ifadelerini kullandı.

Geniş katılım sağlandı

Esnaf buluşmasına Başkan Şener Söğüt dışında; Körfez Ticaret Odası Başkanı Recep Öztürk, Körfez Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Yahya Öztürk, Körfez Belediyesi Başkan Yardımcıları Faruk Denli, İbrahim Çırpan, Osman Yurt ve Levent Yılmaz, belediye meclis üyeleri, Çamlıtepe Mahalle Muhtarı Mehmet Işık ve esnaflar katıldı. Mahalle Muhtarı Mehmet Işık, buluşmaların startının Çamlıtepe Mahallesi'nde veriliyor olması nedeniyle mutlu olduklarını belirtti.

Esnaf ve Ticaret Odası iş birliğiyle

Körfez Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkanı Yahya Öztürk, bu tür toplantıların önemli olduğuna vurgu yaparak katılan esnaflara teşekkür etti. Körfez Ticaret Odası Başkanı Recep Öztürk de konuşmasında, “Bizler de mahallelerdeki esnafımızın daha güzel işler yapmasını istiyoruz ve bu artırımı nasıl sağlarız bunu konuşmak için buradayız. Bizler esnaf ve ticaret odası olarak üzerimize düşen herhangi bir şey varsa en üst seviyede bunları yapmaya hazırız” dedi.

Nasıl daha iyi oluru konuşmalıyız

Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, bugün esnaf buluşmalarının ilkini gerçekleştirdiklerini belirterek, ‘'Esnaflık zor bir iş. Ayakta kalabilmek de zor. Bizim de amacımız bir araya gelerek hem esnaflarımızın ticaretini nasıl daha güçlü hale getirebiliriz hem de mahallemizdeki sorun sıkıntıları birlikte istişare ederek nasıl daha iyi bir noktaya gelebiliriz bunu konuşmak. Esnaf Odamıza ve Ticaret Odamıza da verdikleri destekten dolayı teşekkür ediyorum. Göreve gelirken; bu kenti birlikte yöneteceğiz dedik. İstişarede rahmet var. Sizlerle istişare etmeye geldik. Seçimlerden bugüne 8 aylık bir zaman dilimini geride bıraktık. Bizim bugün amacımız bağcıyı dövmek değil, üzüm yemek. Birlikte istişare ederek, bölgeye ve sizlere ne katabiliriz bunun yol haritasını çizmek. Bizlerin gözünden kaçanlar olabiliyor. Bunları sizlerden dinleyeceğiz. Bir belediye, şehir makamlarda oturularak yönetilemez. Bizzat vatandaşın ayağına gelmek, derdiyle dertlenmek lazım'' dedi.

Görmediklerimizi bizlere aktarın

Bu programı bütün mahallelerde yapacaklarını belirten Söğüt, ‘'Mimar Sinan Mahallesi'nde ve Ağadere Caddemizde panayır düzenleyerek canlanmayı arttırmayı hedefledik, güzel de sonuçlar aldık. Ama her cadde ve mahallenin durumu ile imkanı bu tür panayırlara el vermiyor. Farklı bir şeyler yapabilir miyiz bunu birlikte istişare edelim. Görmediğimiz noktaları sizler bize aktarın. Sizin göremediğiniz farklı sıkıntılar varsa bunu paylaşalım birlikte yönetelim. Amacımız siyaset yapmak değil, bu kente faydalı olmak. Hep beraber birlik ve beraberlik içerisinde kardeşlik ruhuyla bu kente hizmet etmek. Bu makamların gelip geçici olduğunu biliyoruz. Bu makamlar hizmet makamlarıdır. Hizmet olmadıktan sonra hiçbir önemi yok” ifadelerini kullandı.

Başkan Şener Söğüt daha sonra esnaflara tek tek söz verdi, aktardıklarını dinledi ve soruları cevapladı. Sık sık da kendisine aktarılan konuları not aldı.