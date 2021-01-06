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Körfez'de geçici güzergah uygulaması

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, İlimtepe bağlantı yolu 1.

etap tem geçişi yapım işine başladı. Çalışma süresince geçici güzergah uygulaması yapılacak.


Körfez ilçesi Yeni Yalı Mahallesi'nden, Çamlıtepe Mahallesi ve Yavuz Sultan Selim Mahallesi Kuzey - Güney geçişinin sağlandığı Hürriyet Bulvarı, Hamit Kaplan Caddesi ve Kocatepe Caddesi arası İlimtepe bağlantı yolu 1. Etap tem geçişi çalışmaları başladı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nce yapılacak çalışmalar 6 Haziran 2021 tarihine kadar sürecek. Çalışma süresince araç geçişine izin verilmeyecek. Bu kapsamda mağduriyet yaşanmaması için Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı'nca geçici güzergah uygulaması yapılacak.


Araçlar çalışma süresince Çamlıtepe Mahallesi'ne ulaşım için Hürriyet Bulvarı, Hamit Kaplan Caddesi ve Milli Egemenlik Caddesi'ni kullanacak. Yavuz Sultan Selim Mahallesi'ne ulaşım için Hürriyet Bulvarı, Hamit Kaplan Caddesi ve Bora Sokak'tan oluşan güzergahı kullanılacak.

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