Körfez'de görüntü kirliliğine müdahale

KOCAELİ (İHA) – Körfez Belediyesi'ne bağlı ekipler, ilçe genelinde görüntü kirliliğine yol açan, izinsiz afiş ve pankartları temizleme çalışmalarını sürdürüyor.

Körfez'de görüntü kirliliği oluşturan izinsiz afiş ve duvar yazıları ile mücadele çalışmaları sürüyor. Bu kapsamda Körfez Belediyesi'ne bağlı ekipler, ilçe genelinde görüntü kirliliğine yol açan duvar yazılarını temizlemek için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerince sürdürülen çalışmaların ardından, vatandaşların kent görünümünün korunması konusunda duyarlı olmaları gerektiği vurgulandı.

Öte yandan Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri de her gün farklı mahallelerde tespit edilen parklarda budama, çim biçme ve tamir çalışmaları gerçekleştiriyor. Bu kapsamda son olarak 40 kişilik ekip, yol ve kaldırım kenarları ile boş arazilerde tespit edilen noktalarda yabani otları temizleyerek, parklarda bakım ve onarım çalışmalarını sürdürüyor.