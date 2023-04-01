İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Körfez'de Hacivat ve Karagözlü Ramazan geceleri

Körfezli çocuklar Ramazan ayı boyunca Hacivat ve Karagözle buluşarak doyasıya eğleniyor.


Körfez Belediyesi, Ramazan ayında 7'den 70'e tüm vatandaşlar için çeşitli etkinlikler düzenliyor. Çocukları ise iftar sonrası Hacivat ve Karagöz ile buluşturuyor. Çamlıtepe Mahallesinde bulunan Kemal Sadi Şirin Camii'nin avlusunda gerçekleştirilen etkinlikte çocuklar Hacivat-Karagöz ile keyifli anlar yaşarken, tahta bacak ile de bol bol fotoğraf çektirdi. Etkinlikler Ramazan ayı boyunca her mahallede gerçekleştirilecek.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.