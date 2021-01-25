İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Körfez'de hafta sonu temizlik mesaisi

Körfez Belediyesi hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında ilçe genelindeki cadde ve sokaklarda temizlik çalışması gerçekleştirdi.


Körfez Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, sokağa çıkma kısıtlamasından dolayısıyla boş olan ilçe genelindeki cadde ve sokaklarda detaylı temizlik çalışması yürüttü. Daha önce cadde ile sokakları sabunlu suyla yıkayan ve durakları da dezenfekte eden ekipler, bu hafta da genel mıntıka çalışması gerçekleştirdi. Yarımca Sahilindeki çalışmaları inceleyen Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, "Her hafta belirli periyod kapsamında ekiplerimiz sahada çalışma yürütüyor" dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.