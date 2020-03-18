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Körfez'de halk otobüsleri ve taksiler dezenfekte edildi

Körfez Belediyesi yolcu taşıyan halk otobüsleri ve ticari taksilerde dezenfeksiyon çalışması yaptı.


Körfez Belediyesi ekipleri, ilçe genelindeki dezenfeksiyon çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Ekipler son olarak ilçe genelinde yolcu taşıması yapan halk otobüslerini ve ticari taksileri ilaçladı. İlk olarak Güney Mahallesi ve Fatih Mahallesi'ndeki taksi duraklarında ve taksiler içinde ilaçlama yapan ekipler, daha sonra Kirazlıyalı'daki Halk Otobüsleri Durağı'na geçti ve burada otobüslerde dezenfekte çalışması gerçekleştirdi. Körfez Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Ali Karadeniz ve taksiciler Körfez Belediyesi'ne çalışmalardan dolayı teşekkür etti.


Park halindeki araçların dezenfekte işlemlerini gerçekleştirildiğini belirten yetkililer, “Dezenfektelerimizi hazırladığımız program kapsamında sürdürüyoruz. Körfez halkının yoğun olarak kullandığı dolmuşların da temizlik ve dezenfeksiyon işlemini gerçekleştirdik. 7/24 esasına göre ilçe genelindeki dezenfekte çalışmalarımız devam ediyor” dedi.

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