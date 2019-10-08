Körfez'de hatalı parklara izin verilmiyor

Körfez Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların yaşamsal alanlarını olumsuz etkileyen; park, okul önleri, ara sokaklar ile ana cadde üzerinde gelişi güzel park eden ağır tonajlı araçlara gerekli cezai yaptırımı uyguluyor. İlçe genelinde 24 saat esasıyla denetimlerde bulunan Zabıta Müdürlüğü ekipleri, özellikle Mimar Sinan Mahallesi, Barbaros Mahallesi ve Atalar Mahallesi'nde çalışmalarını sıklaştırdı.

TIR şoförlerinin, TIR parkını kullanmayarak araçlarını cadde üzerine gelişi güzel bıraktığını bu durumunda çevre halkına ve trafik akışına zarar verdiğini belirten Zabıta Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları denetimlerde araçlarını TIR parkının dışına bırakan şoförlere gerekli cezai işlemleri uyguluyor, cadde üzerine park etmemeleri konusunda uyarıyor.