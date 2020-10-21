Körfez'de hatalı tır parklanmalarına sıkı denetim

Körfez Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından güzergahın dışına çıkan ve kent içinde parklanma yapan kamyon ve tırlarla ilgili sıkı denetim yürütüyor. Zabıta Müdürlüğü ekipleri, günün belirli saatlerinde kent genelinde yürüttüğü denetim çalışmaları kapsamında, park yasağının olduğu, can güvenliğini tehlikeye atan kamyon ve tırlara yönelik denetimlerini sürdürüyor. Ekipler, Mehmet Akif Ersoy Caddesi girişinde gelişi güzel şekilde park eden ve trafik akışını da olumsuz etkileyen tırlara gerekli uyarıyı yapıyor, uymayanlara da cezai işlem uyguluyor. Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde uygulamanın devam ettiğini belirtti.

Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt de kent genelinde tır parkları yaptıklarını, çalışmalarda sona gelindiğini belirterek, “Bu konuda tavizimiz olmayacak. Mahalle aralarında park eden tırlara yönelik zabıtamız ve polis ekiplerimiz hemen cezai işlemi uygulayacak. Kabakoz'da 300 tırın park edebileceği bir garaj oluşturuyoruz. Şu an bazı araçlar park ediyor. Kısa süre içinde de tamamen kullanılır halde olacak. Tır şoförleri için servis de oluşturacağız. Aracını park edecek, evine kadar servis bırakacak. Bunları sağladıktan sonra da bu konuda tavizimiz olmayacak” dedi.