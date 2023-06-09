Körfez'de hayvancılığa 242 bin TL'lik destek

Körfez'de "Üretim Sizden, Aşı ve Küpe Bizden Projesi" çerçevesinde imzalar atıldı. Kocaeli'de tek olan projede küpe ve aşı bedeli olan 242 bin 750 TL, Körfez Belediyesi tarafından karşılanacak.

Körfez Kaymakamlığı, Körfez Belediyesi ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü iş birliği ile geçtiğimiz yıl ilki gerçekleştirilen "Üretim Sizden, Aşı ve Küpe Bizden Projesi" çerçevesinde bu yıl için de imzalar atıldı. Körfez Kaymakamlığı'nda gerçekleştirilen imza törenine Körfez Kaymakamı Uğur Kalkar, Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Semra Koşumcu ile veteriner hekimler katıldı.

Körfez'de büyükbaş ve küçükbaş hayvanların küpelenmesi ve aşılanmasının desteklenmesi ile hayvan hastalıklarının azaltılarak veriminin artırılması hedefiyle gerçekleştirilecek proje çerçevesinde, hayvancılık işletmelerine ücretsiz küpe, aşı temini ve uygulaması sağlanacak. Körfez'de hayvan yetiştiricileri küpe ve aşı bedelleri ile uygulamalar için herhangi bir ücret de ödemeyecek.

İmza töreninde konuşan İlçe Tarım ve Orman Müdürü Semra Koşumcu, "2022 yılında 12 bin hayvan aşılandı, yeni doğan buzağı, kuzu ve oğlaklar küpelendi. Bu sayede yetiştiricilerimize 92 bin TL'lik destek sağlanmış olduk. 2023 yılında ise 8 bin 500 büyükbaş hayvan yıl boyunca 3 kez ŞAP aşısı ile aşılanacak, 8 bin küçükbaş hayvan (koyun, keçi) aşılanacak, yeni doğan buzağı, kuzu ve oğlaklar küpelenecek. Hayvan yetiştiricilerimize toplamda 300 bin TL destek verilmiş olacak" dedi.

"Hayvan üreticilerimize her türlü desteği sunuyoruz"

Aşı ile küpe bedelleri ve uygulama ücretlerinin belediye tarafından karşılanacağını belirten Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, "Geçtiğimiz yıl 12 bin, bu yıl da 17 bine yakın küçük ve büyükbaş hayvanın aşılama ve küpeleme ücretlerini karşılayacağız. İlçe Tarım Müdürlüğümüzün hazırladığı bir projeydi bizler de projeye ortak olduk. İlk yıl güzel sonuçlar aldık ve bugün de yeniden protokol imzaladık. Çiftçimize olduğu gibi hayvan üreticilerimize de her türlü desteği sunuyoruz" diye konuştu.

Körfez Kaymakamı Uğur Kalkar ise projenin önemine vurgu yaparak, "Tarımda ve gıda alanında çiftçilerimiz rolü, emeği çok büyük, her üründe onların alın teri yer alıyor. Hayvancılık maliyetlerinin arttığı günümüzde, yetiştiricilerimize destek olması açısından bu projenin tüm il ve ilçelerde uygulanmasının yararlı olacağı düşüncesiyle, tüm belediyelere örnek olmasını temenni ediyoruz" şeklinde konuştu.

Proje çerçevesinde aşı ve küpe bedeli olan 242 bin 750 TL, Körfez Belediyesi tarafından karşılanacak. Aşılama işlemleri Körfez İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü veteriner hekimleri tarafından yapılacak.