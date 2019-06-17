İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Körfez'de hurda araçlar çekiliyor

KOCAELİ (İHA) – Körfez Belediyesi Zabıta ekipleri yollarda, boş alanlarda görüntü ve çevre kirliliği oluşturan, ulaşıma engel teşkil eden hurda araçları çekiyor.


Körfez Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, kent içindeki ulaşımını rahatlatacak, vatandaşların sorunlarına çare olacak hizmetlerine devam ediyor. Ulaşımı engelleyen faktörlere anında müdahale eden Zabıta ekipleri, kullanımdan düşmüş, başıboş hurda araçları da çekerek oluşabilecek aksamaları önlüyor. Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından tespit edilen ve gerekli yasal işlemleri yapılan araçlar, çekici yardımıyla sokak aralarından kaldırılıyor. Araçların güvenlik açısından da tehdit oluşturduğunu belirten yetkililer, “Çünkü bu araçlar hem paslanması, hem de cam artıkları ile elektrik kabloları açısından insan sağlığını zarar verebilir” denildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.