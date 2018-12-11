Körfez'de hurda araçlar kaldırılıyor

Körfez'de boş arsalarda, yaya yolları ve dükkan önlerinde çürümeye terk edilen hurda araçlar Körfez Belediyesi Zabıta Müdürlüğüne gelen şikayetler doğrultusunda kaldırılıyor. İlk olarak araç sahipleri ile iletişime geçen ve bilgi veren ekipler, araçları çekici yardımıyla kaldırarak kötü görüntü ve çevre kirliliğinin de önüne geçiyor. Esnaflar ve mahalle sakinlerinin şikayetleri doğrultusunda yapılan çalışmalarda hurda araçların kaldırılması için araç sahiplerine gerekli yasal uyarıların yapıldığını belirten Zabıta Müdürlüğü yetkilileri, “Gerek güvenlik gerekse çevre açısından kötü görüntünün önüne geçmek adına gerekli girişimlerde bulunduktan sonra çalışmalarımızı gerçekleştiriyoruz” dediler.

Ekipler son olarak Mimar Sinan Mahallesi'nde çalışma yürüttü. Mahalle Muhtarı Aynur Şöhretli Yiğit, “Bölgemizdeki boş arsalar üzerinde terk edilmiş araçlar sahiplerine ulaşılıp onay alınarak kaldırılıyor. Körfez Belediyesi Zabıta ekiplerimize talebimiz sonrası hemen duyarlılık göstererek çalışma başlattıkları için teşekkür ediyorum” dedi.