Körfez'de hurda araçlar toplanıyor

Zabıta ekipleri, Körfez İlçe Emniyet Müdürlüğü ile birlikte çürümeye terk edilmiş, hurdaya çıkan araçları oluşturduğu çirkin görüntü ve çevreye verdiği zararlardan dolayı tek tek kaldırıyor. Cadde ve sokak kenarlarına park edilen araçlarla ilgili başlatılan çalışma çerçevesinde ilk aşamada tespitler yapıldı, sahiplerine ulaşıldı. Yapılan çalışmalarda hurda araçların kaldırılma işlemi öncesinde hurda sahiplerine gerekli yasal uyarıların yapıldığını belirten Zabıta Müdürlüğü yetkilileri, uyarıların dikkate alınmaması üzerine hurda araçların hemen kaldırılacağı belirtildi. Dün itibariyle de ekipler uyarılara rağmen kaldırılmayan araçları tek tek topladı.