Körfez'de ilaçlama ve ot biçme çalışmaları sürüyor

Körfez Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğüne bağlı ekipler, Körfez'de yabani ot temizliği, tırtıl ilaçlama ve çim biçme çalışmalarını gerçekleştiriyor.

Körfez Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğüne bağlı ekipler, İlçe genelinde tüm mahalle ve sokaklarda tırtıllara karşı ilaçlama yapıyor. Yaz ayı içerisinde özellikle sahiller, boş araziler, kaldırım kenarları gibi alanlarda artış gösteren yabani otlar, Park ve Bahçeler Müdürlüğüne bağlı ekiplerce biçimi yapılarak temizleniyor. Vatandaşların sağlığını ve çevre temizliğini ön planda tutuklarını belirten yetkililer, çalışmaların belirledikleri program dahilinde devam edeceğini ifade ettiler.