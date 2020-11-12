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Körfez'de ıslah ve köprü yapım çalışmaları devam ediyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı ekipleri, Cuma Deresi’nde ıslah ve köprü yapım çalışmalarına devam ediyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı ekipleri, Cuma Deresi'nde ıslah ve köprü yapım çalışmalarına devam ediyor.


Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı ekipleri tarafından, Cumaköy ve Karagöllü Mahalleleri arasında kalan bağlantı yolu üzerindeki dere köprüsü için yapılan çalışmalar, dere yatağının baştan sonra incelenmesiyle ve değerlendirilmesiyle başladı. Zaman zaman su taşkınlarının yaşandığı derede ıslah çalışması ve çevre temizliği yapılacak. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Körfez Belediyesi ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucunda, dere üzerinde bulunan köprünün yapılmasıyla da Körfez ile Derince ilçeleri arasındaki ulaşım daha konforlu hale gelecek.

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