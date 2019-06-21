Körfez'de izinsiz afişlere geçit yok

Asılan afişler ekipler tarafından sökülürken, çevre kirliliğine neden olan tanıtım afişlerine ilişkin firmalar hakkında da gerekli yasal işlemler gerçekleştiriliyor.

Bütün vatandaşların çevre kirliliği konusunda duyarlı olması gerektiğini ifade eden Zabıta Müdürlüğü ekipleri, “Gürültü ve kentin estetik görünümünü bozan her şey bir kirliliktir. Zabıta Müdürlüğü ekipleri olarak bizler de kentin estetiğine ve görünümüne zarar veren bu tür afişlere izin vermeyeceğiz” ifadeleri kullanıldı.