Körfez'de kahkahaya boğan stand up gösterisi

Körfez Belediyesi'nin kültür sanat etkinlikleri "Bir Tutam Kahkaha" stand up gösterisiyle devam etti. Programa katılanlar kahkaha dolu anlar yaşadı.

Tütünçiftlik Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen gösteriyi izleyenler arasında Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt ve Başkan Yardımcısı Osman Yurt da yer aldı. Murat Kaçmaz'ın tek kişilik interaktif gösterisinde seyirciler de sahneye çıktı, gösterinin bir parçası oldu. İzleyenlerin adeta kahkahaya boğulduğu gösteri sonrasında sahneye gelen ve Murat Kaçmaz'a çiçek takdim eden Başkan Şener Söğüt, "Kültür sanat etkinliklerimiz devam ediyor. Çocuklarımız için bir hafta boyunca etkinliklerimiz vardı. Şimdi de Murat Kaçmaz'ı ağırladık. Kendisi bizlere güzel bir gece yaşattı. Teşekkür ediyorum" dedi.