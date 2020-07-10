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Körfez'de kaldırımlar yeşil-siyah

İlçede sokakları Kocaelispor flamaları ile donatan Körfez Belediyesi Kocaelispor’a tahsis edilen Brunga Tesisleri’ne giden yollardaki kaldırımları yeşil-siyaha boyadı.

İlçede sokakları Kocaelispor flamaları ile donatan Körfez Belediyesi Kocaelispor'a tahsis edilen Brunga Tesisleri'ne giden yollardaki kaldırımları yeşil-siyaha boyadı.


Körfez Belediyesi kentin dört bir yanını ‘Şampiyon Kocaelispor' yazılı Kocaeli spor flamaları ile donattı. İlçede kaldırımlar da yeşil-siyaha boyandı. Ekipler tarafından yürütülen çalışma kapsamında, Kocaelispor'a tahsis edilen Brunga Tesisleri'ne inen yollardaki kaldırımlar da yeşil-siyah oldu.


Belediye hizmet binası, ana cadde ve sokaklar ile kentin en işlek noktalarına dev Kocaelispor flamaları asan ve şampiyonluğu kutlayan Körfez Belediyesi'nin kaldırımları da yeşil-siyaha boyaması, vatandaşların da takdirini topladı.

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