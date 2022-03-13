İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Körfez'de kar keyfi yapanlara sucuk ekmek ikram edildi

Körfez Belediyesi, İlimtepe’de kar yağışının keyfini süren vatandaşlara sucuk ekmek ikramında bulundu.

Körfez Belediyesi, İlimtepe'de kar yağışının keyfini süren vatandaşlara sucuk ekmek ikramında bulundu.


İlimtepe, Kartepe'ye gidemeyen ve kar keyfi yaşamak isteyen Körfezlilerin yine tercih ettiği adres olurken, Körfez Belediyesi de geçtiğimiz yıl olduğu gibi yine bölgede vatandaşlara sucuk ekmek ikramında bulundu. Nazende'ye ait mobil ikram aracı ile gerçekleştirilen sucuk ekmek ikramına Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt de katıldı. Başkan Söğüt mangalın başına geçerek ikramı kendisi de yaparken, vatandaşlar ise teşekkürlerini sundu.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.