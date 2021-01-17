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Körfez'de kar mesaisi

Körfez Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, akşam saatlerinde etkili olan kar yağışı sebebiyle yollarda herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması adına çalışmalarını yürütüyor.


Hafta içinde etkisini gösteren ve cumartesi akşamı itibariyle de etkisini arttıran kar yağışı sonrası, Körfez Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan 3 tuzlama aracı, 1 küreme aracı, 1 greyder, 3 pikap, 3 JCB küreme aracı ve 40 personel ile sahadaydı. İlimtepe, Yukarı Hereke ve köyler bölgesinde gibi belli noktalarında hazır bekleyen karla mücadele ekipleri, karlı yolları temizledi.


Gece boyu çalışma


Körfez'in yüksek kesimlerdeki köy yollarında yapılan çalışmayla yollar sürekli açık tutuldu. Karla mücadele ekipleri, gece boyunca yollarda küreme ve tuzlama çalışması yaptı. Öte yandan kar yağışının etkili olduğu yerlerde vatandaşların yollarda sıkıntı yaşamamaları için toplu taşıma araçlarını kullanmaları konusunda yetkililer uyarıda bulundu. Kar yağışı ile birlikte ekipler İlimtepe, Kalıcı Konutlar, Yukarı Hereke ve köyler olmak üzere ilçeyi 4 bölgeye ayrılarak çalışma yürüttü.

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