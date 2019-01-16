Körfez'de karlar temizleniyor

Körfez'de yüksek kesimlerde etkili olan yoğun kar yağışı sebebiyle Körfez Belediyesi ekipleri tarafından gece başlatılan kar temizleme çalışmaları günün erken saatlerine kadar devam etti.

Körfez Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, kentte etkili olan kar yağışının ardından başlattıkları çalışmaları aralıksız sürdürüyor. Özellikle Yukarı Hereke ve İlimtepe bölgesinde etkisini gösteren kar yağışının ardından, ekipler tüm gece yolları açarak, tuzlama çalışmalarını gerçekleştirdi.

Yapılan çalışmaların ardından, vatandaşın yoğun olarak kullandığı anayollarda ve sokaklarda mağduriyete izin verilmedi.

Öte yandan ilçe genelinde tehlike arz eden ve görüntü kirliliği oluşturan metruk yerleri yıkılıyor. Körfez Belediyesi, sorunlu ve plansız güzergâhların canlandırılması, sağlıklı hale getirilmesi ve yeniden yapılandırılması hedefiyle yürüttüğü çalışmaları aralıksız devam ettiriyor. Yapı Kontrol Müdürlüğü ekiplerince belirlenen metruk binaların yıkımları ise Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştiriliyor. Ekipler son olarak, Yukarı Hereke mahallesinde bulunan metruk bina yıkımını gerçekleştirdi.