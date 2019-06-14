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Körfez'de karne heyecanı yaşandı

Körfez ilçesi Fatih İlkokulu’nda karne töreni gerçekleştirildi.

Körfez ilçesi Fatih İlkokulu'nda karne töreni gerçekleştirildi.


Karne törenine; Körfez Kaymakamı Dr. Hasan Hüseyin Can, Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, İlçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim Okutan, kamu kurum müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ve çok sayıda veli katıldı.


Söğüt, “Asla üzülmeyin, çok çalışın”


Karne töreni öncesinde konuşan Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, “Karne demek; heyecan demek, sevinç demek. Dönem içerisinde çocuklarımız, öğrencilerimiz çok çalıştılar, güzel bir tatili hak ettiler. Çocuklarımızı kutluyor, tebrik ediyorum ve başarılarının devamını diliyorum. Hepsinin karnesi çok güzel. Karnesi istediği gibi olmayanlar da asla üzülmesinler. Sizlerin gözlerinden dökecek bir damla yaş karnedeki kırık nottan daha çok hüzünlendiriyor. Daha çok çalışacağız ve o kırıkları önümüzdeki dönem düzelteceğiz” dedi. Körfez Belediyesi olarak her zaman eğitime destek verdiklerini ve bunu sürdüreceklerini belirten Başkan Söğüt, “Çocuklarımızın güzel bir eğitim ortamında, daha nitelikli eğitim ortamları oluşturmak adına her zaman desteğimiz sürecek” dedi.


“Sorumluluk sadece çocuklarda değil”


Körfez Kaymakamı Dr. Hasan Hüseyin Can da konuşmasında, “Bugün bir eğitim ve öğretim yılının neticelendiği karne dağıtım törenindeyiz. Öncelikle bu günün çocuklarımıza velilerimize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Herkesin karne üzerinde kendisine pay çıkarması lazım. Sorumluluğu sadece çocuklarımıza yüklemeyelim” diye konuştu. Daha sonra çocuklara karneleri teslim edildi.

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