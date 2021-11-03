Körfez'de kasım meclisi tamamlandı

Körfez Belediyesi'nin kasım ayı meclis toplantısı Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt başkanlığında gerçekleştirildi.

Gündem maddelerinin tek tek görüşüldüğü toplantıda ilk olarak 2022 Mali Yılı Belediye Tarifeleri ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu görüşüldü. Rapor, meclis üyeleri tarafından oy birliği ile kabul edildi. Başkan Söğüt, en uygun şekilde fiyatlarda artış yapıldığını belirtti.

İlimtepe'de konutların yapılacağı alanın yan tarafındaki bir parselin 2 yıllığına şantiye olarak kullanılması için TOKİ'ye devri de meclis üyeleri tarafından kabul edildi. Konuyla ilgili bilgilendirmelerde bulunan Söğüt, "1500 konut, 24 dükkan ve cami inşaatı için start verildi. TOKİ de bu bölgeye yakın bir yerde tescilsiz bir alanın şantiye olarak kullanılması için bizden talepte bulundu. TOKİ Kocaeli'de en fazla sosyal konut anlamında yatırımı ilçemize yaptı. Hem bölge kalkınması hem de sosyal konut bekleyen vatandaşlarımız anlamında önemli. Kendilerine teşekkür ediyorum. Bundan bağımsız olarak 400 dönümlük alan içerisinde de Millet Bahçemizin ihalesini tamamladık. 57 milyon TL yani KDV'siyle 65 milyon TL'lik bir proje" dedi.

TOKİ'nin yer tahsis talebi meclis üyeleri tarafından oy birliği ile kabul edildi.