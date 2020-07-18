İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Körfez'de kontrolünü kaybeden otomobil takla attı: 1 yaralı

Kocaeli’nin Körfez ilçesinde yokuş inerken sürücünün kontrolünden çıkan otomobil takla atarak bariyerlere çarptıktan sonra durabildi.

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde yokuş inerken sürücünün kontrolünden çıkan otomobil takla atarak bariyerlere çarptıktan sonra durabildi. Kazada sürücü hafif şekilde yaralandı.


Kaza öğlen saatlerinde Körfez ilçesi İlimtepe yolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Nurten M. idaresindeki 41 AEM 258 plakalı otomobil, İlimtepe yokuşundan inerken sürücünün kontrolünden çıkarak savruldu. Takla atan otomobil yol kenarındaki çelik bariyerlere çarparak durabildi. Kazada takla atan otomobilin içerisindeki sürücü, araç içinde sıkışarak yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı sonrası olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri, sürücüyü sıkıştığı yerden kurtardı. Hafif yaralanan sürücü, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza yapan otomobil çekici ile yoldan kaldırılırken, polis ekipleri kaza hakkında inceleme başlattı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.