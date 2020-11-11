İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Körfez'de korona virüs denetimi yapıldı

Körfez Belediyesi zabıta ekipleri, emniyet ekipleri ile birlikte ilçede korona virüs önlemlerine yönelik denetim gerçekleştirerek vatandaşlara ve işletmelere uyarılarda bulundu.


Türkiye'de ilk vakanın görüldüğü 13 Mart'tan itibaren teyakkuz halinde olan Körfez Belediyesi, vatandaşların sağlığını korumak adına çalışmalar yapıyor. Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde bulunan marketler, semt pazarları, kafe, restoran vb. yerlerde düzenli olarak temizlik, maske ve sosyal mesafe denetimleri gerçekleştiriyor. Ayrıca ekipler, gıda satışı yapan işyerlerini de hijyen kurallarına uyup uymadıkları konusunda takibe alıyor. Körfez'de hizmet veren işletmelerin Covid-19 tedbirleri kapsamında denetleme çalışmaları, Körfez İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ile birlikte yapılıyor. İşletme sahipleri ve vatandaşlara bilgilendirme yapan ekipler; temizlik, maske ve sosyal mesafe konusunda ise uyarılarda bulunuyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.