İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Körfez'de kuaförlere hijyen desteği

Körfez Belediyesi, pandemi dolayısıyla etkilenen kuaför ve güzellik merkezlerine hijyen desteğinde bulundu.


Körfez Belediyesi, pandemi dolayısıyla faaliyetleri kısıtlanan işletmelere biner liralık ayni yardımda bulunurken, faaliyetlerini sürdüren ama süreçten etkilenen kuaför ve güzellik merkezlerine de hijyen desteğinde bulundu. Destek Hizmetleri Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışma kapsamında ilçe genelindeki 250 adet erkek ve bayan kuaförü ile güzellik merkezi işletmelerine paketler dağıtılmaya başlandı.


İşletmelere dağıtılan hijyen setlerinin içerisinde, 50 adet maske, 50 adet berber önlüğü, 1 litre dezenfektan ve 400 mililitre kolonya yer aldı. Körfez Belediyesi yetkilileri, ilçede faaliyet gösteren tüm erkek ve bayan kuaförleri ile güzellik merkezlerine paketleri teslim edeceklerini belirtti. Paketleri teslim alan işletmeler ise Başkan Şener Söğüt'e desteğinden dolayı teşekkür etti.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.