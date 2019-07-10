Körfez'de Kurban Bayramı hazırlığı

Körfez Belediyesi ekipleri, yaklaşan Kurban Bayramı öncesi çalışmalarına hız vererek, İlimtepe'de kurulacak olan hayvan satış yeri için hazırlıklara başladı.

Körfez Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri yaklaşan Kurban Bayramı öncesi çalışmalarına hız verdi. Yine İlimtepe bölgesinde kurulacak olan hayvan satış yeri için altyapı hazırlıkları da başladı. Kısa bir süre sonra kurban çadırlarının kurulacağı alanda, hayvan sahiplerinin ihtiyaçlarını giderebileceği tuvalet, duş ve benzeri tüm detaylar gözden geçiriliyor. Gerekli çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte hayvan çadırları kurularak, Kurban Bayramı için kurbanlıklar satışa sunulacak. Fen İşleri Müdürlüğü yetkilileri, alt yapı için tüm hazırlıkları tamamladıklarını belirterek, “Alana giriş ve çıkışlar düzenli olacak. Alana gelen besicilerin ihtiyaçları için alanlar oluşturuldu. Hijyen noktasında da ekiplerimiz her türlü desteği sağlayacak ve kontrolleri gerçekleştirecek” dediler.