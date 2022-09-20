Körfez'de LPG tankerinin patlamasına ilişkin savunma yapan sanık: "Meydana gelen kusur HABAŞ'a aittir"

Kocaeli'de 2017 yılında LPG tankerinde çıkan yangında 1 kişinin hayatını kaybetmesi, 9 kişinin de yaralanmasına ilişkin açılan davanın duruşması görüldü. Savunması için söz hakkı verilen tutuksuz sanık, "Meydana gelen kusur HABAŞ'a aittir. Patlamadan sonra kameralarla oynanmış. Biz canımızla uğraşırken birileri delilleri karartmıştır" dedi.

Yangın, Kocaeli'nin Körfez ilçesi İzmit Körfezi Tütünçiftlik açıklarında 29 Nisan 2017 yılında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, HABAŞ'a ait LPG tankeri, tanklarda bulunan LPG yükünü tesislerdeki platforma boşaltmaya başladı. Boşaltma işleminden sonra "Serdar 2" adlı gemilere gıda ürünleri ve personeli taşıyan tekne de boş durumdaki tankere yanaştı. Bu sırada teknede çıkan yangın gemiye sıçradı. Gemide bulunan bir tanker alev aldı. İhbar üzerine Kıyı Emniyeti, Donanma Komutanlığı, Sahil Güvenlik ekipleri ve deniz polisi yangını söndürmek için harekete geçti. Büyük uğraşlar sonucu yangın söndürülürken, yangından etkilenen 9 kişi tedavi edilmek üzere hastaneye kaldırıldı. 1 kişi de suda boğularak hayatını kaybetti.

"Biz canımızla uğraşırken birileri delilleri karartmıştır"

Davanın 17. celsesi, Kocaeli 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülmeye devam etti. Duruşmaya taraf avukatları ve tutuksuz sanık Suat İspirli katılırken, diğer sanıklar ise duruşmaya katılmadı. Savunma yapan Serdar-2 bot kaptanı Suat İspirli, "Gaz basım tahliye işi gece saat 2'de bitmişti. Bu saatlerle oynanmış, bunu kimin yaptığı belli değil. Biz bütün ekip olarak HABAŞ'ın işini yapmaya gittik. Ölen şahsın 3 gün sonra cenazesi denizden çıktı. Meydana gelen kusur HABAŞ'a aittir. Patlamadan sonra kameralarla oynanmıştır. Biz canımızla uğraşırken birileri delilleri karartmıştır. Şikayetçiyim" dedi.

Mahkeme heyeti, eksikliklerin giderilmesine karar vererek duruşmayı erteledi.