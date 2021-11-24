Körfez'de "mamamatik" uygulaması

Böylelikle vatandaşlar sokak hayvanlarını kolaylıkla besleyebilecek.

Mamamatiklerin ilki Körfez sahiline konuldu. Mamamatik ile birlikte vatandaşlar da sokak hayvanlarını 1 TL karşılığında kolaylıkla besleyebilecek. Tütünçiftlik sahiline konulan mamamatiği ilk kullanan ise Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt oldu. İki kedi için mamamatiğe 2 TL atan Başkan Söğüt, "Sokak hayvanlarımıza yönelik her gün yeni bir adım atıyoruz. Onların sağlık ve bakımları için rehabilitasyon merkezimizi hayata geçirdik. İlçe genelinde mama noktaları oluşturarak yaz-kış beslenmeleri için gerekli olan mama desteğini sunduk. Son olarak hayata geçirdiğimiz mamamatik projesini hayata geçirdik. Mamamatiğe 1 TL atarak sokak hayvanlarımızı besleyebiliyoruz. Mamamatiğin sayısını ilerleyen günlerde çoğaltmayı planlıyoruz" dedi.