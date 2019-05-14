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Körfez'de mangallara bakım ve onarım yapıldı

Körfez Belediyesi ekipleri, ilçe genelindeki mazgallarda bakım ve onarım çalışması gerçekleştirdi.


Körfez Belediyesi ekipleri, ilçe genelindeki mazgallarda temizlik ve bakım çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler ve vatandaşlardan gelen talep ve şikayetler doğrultusunda yürütülen çalışmalar kapsamında yağmur suyu mazgallarının hem temizliği gerçekleştiriliyor hem de kötü durumdakilerin bakım ve onarımı yapılıyor.


Her yıl bahar döneminde mazgalların hem temizlik hem de bakımlarını gerçekleştirdiklerini belirten yetkililer, “Mevsim geçişlerinde mazgallarda biriken yaprak, çamur ve atıkları temizleyerek, suyun tıkanmadan akışını sağlamayı hedefliyoruz. Özellikle akşam saatlerinde olumsuz bir durumun yaşanmaması için ‘mobil' ekiplerimiz ise kırılan bir mazgal olduğunda hemen müdahale ediyor ve güvenliği sağlıyor” dediler.

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