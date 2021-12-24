Körfez'de marketlere fiyat denetimi

Körfez Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelindeki marketlerde fiyat denetimlerini aralıksız sürdürüyor. Raflarda yer alan ürünlerin etiket ve kasa fiyatlarında usulsüz bir şekilde değişiminin önüne geçmek amacıyla yapılan denetimlerde, ürünlerin son kullanma tarihleri, etiket ve gramajları kontrol ediliyor. Ürünleri alışveriş sepetlerine koyarak kasaya götüren zabıta ekipleri, ürünlerin üzerinde yazılı etiket fiyatlarıyla kasa fiyatlarının karşılaştırmasını yaparak, denetimleri tutanak altına alıyor. Zabıta Müdürlüğü yetkilileri, ilçe genelindeki denetimlerin sıklıkla sürdürüleceğini vurguladı.