Körfez'de mesire alanları temizlendi

Park ve Bahçeler Müdürlüğüne bağlı ekiplerce yeşil alanda rahatsızlık veren otlar temizlendi, mesire alanları vatandaşların kullanımına uygun hale getirildi. Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekiplerce ise; cadde ve sokaklar temizlenerek bayrama hazırlandı.

Çalışmalar ile ilgili konuşan Körfez Belediyesi yetkilileri; “Ramazan ayının son günlerini yaşadığımız yaz mevsiminde, her yerde olduğu gibi piknik sahaları ve mesire alanlarında da ekiplerimizce yoğun bir çalışma yapılıyor. Piknik alanlarında çöp konteynırlarımız mevcut. Vatandaşlarımızdan ricamız çöplerini gelişi güzel bırakmamaları ve çevre konusunda daha duyarlı olmaları” dediler.