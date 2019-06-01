İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Körfez'de mesire alanları temizlendi

Körfez Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerince ilçenin çeşitli mahallelerinde bulunan Mesire alanlarında temizlik çalışması başlatıldı.


Park ve Bahçeler Müdürlüğüne bağlı ekiplerce yeşil alanda rahatsızlık veren otlar temizlendi, mesire alanları vatandaşların kullanımına uygun hale getirildi. Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekiplerce ise; cadde ve sokaklar temizlenerek bayrama hazırlandı.


Çalışmalar ile ilgili konuşan Körfez Belediyesi yetkilileri; “Ramazan ayının son günlerini yaşadığımız yaz mevsiminde, her yerde olduğu gibi piknik sahaları ve mesire alanlarında da ekiplerimizce yoğun bir çalışma yapılıyor. Piknik alanlarında çöp konteynırlarımız mevcut. Vatandaşlarımızdan ricamız çöplerini gelişi güzel bırakmamaları ve çevre konusunda daha duyarlı olmaları” dediler.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.