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Körfez'de metruk binalar tek tek yıkılıyor

KOCAELİ (İHA) – Körfez Belediyesi vatandaşların can güvenliğini tehdit eden ve sosyal riskler oluşturan metruk binaların yıkım işlemlerini sürdürüyor.

Ekipler bu kapsamda bir günde iki binanın yıkımını gerçekleştirdi.


Körfez Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğü tarafından tespiti yapılan ve yasal prosedürleri tamamlanan metruk binalar Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından tek tek yıkılıyor. İnsanların can güvenliğini tehdit etmesinin yanı sıra, sosyal riskler oluşturan ve kent estetiğini bozan metruk binalardan ikisi; Kirazlıyalı Mahallesi ve Barbaros Mahallesi'nde yıkım işlemleri gerçekleştirildi. Vatandaşların da şikayet ettiği binalardan ilk olarak Barbaros Mahallesi Yavuz Camii yanındaki metruk bina yıkıldı. Zabıta ekiplerinin de çevre güvenliğini aldığı yıkım sonrası molozlar da ekipler tarafından kaldırıldı. Bir sonraki yıkım ise Kirazıyalı Mahallesi'ndeydi. Emiroğlu Sokak üzerindeki metruk bina da ekipler tarafından yıkıldı.

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