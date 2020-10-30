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Körfez'de mezarlıklara bakım yapılıyor

Körfez Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, İlimtepe Mezarlığı’nda genişletme çalışması gerçekleştirdi.

Körfez Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, İlimtepe Mezarlığı'nda genişletme çalışması gerçekleştirdi.


Körfez Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, mevcut mezarlıkların çevre düzenleme çalışmalarını sürdürürken, İlimtepe Mezarlığı'nda da genişletme çalışması yaptı. Ekipler, ihtiyaç ve talepler doğrultusunda gerçekleştirilen bakım onarım çalışmaları kapsamında ilk olarak Körfez Asri Mezarlığı'nın demir korkuluklarının tamiratını gerçekleştirdi. İlçe genelindeki mevcut mezarlıkların bakımları dışında İlimtepe Mezarlığı'nda da genişletme çalışması başlatıldı. Etaplara ayrılarak yürütülen çalışmalar kapsamında yeni yapılan mezarlık alanına, vatandaşların daha rahat ulaşımını sağlamak amacıyla da yol açıldı ve beton döküldü.

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