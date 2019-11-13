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Körfez'de mezarlıklarda düzenleme

KOCAELİ (İHA) – Körfez Belediyesi, ilçede bulunan kent mezarlıkları içerisinde düzenleme adına çalışmalarını sürdürüyor.


Körfez Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından, ilçe genelinde yol yapım, bakım-onarım çalışmaları aralıksız devam ediyor. İhtiyacı tespit bölgelere ekipler tarafından işlem uygulanıyor. Fen İşleri Müdürlüğü yol yapım ekibi tarafından Körfez'de bulunan kent mezarlıklarında ise mezarlık içi ulaşım için yollar yapılıyor.


Ekipler yol çalışmalarının yanı sıra, mezarlıklarda bulunan mezarların zarar görmemesi adına da etrafını tel örgülerle korunaklı hale getirdi. Körfez'de bulunan mezarlıklarda, bakım-onarım çalışmalarının yanı sıra temizlik çalışmaları da yürütülüyor. Temizlik İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerce, mezarlıklarda bulunan abdesthane, mescit ve morg bölümlerinde boya, temizlik çalışmaları belirlenen periyotlarla devam ediyor.

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