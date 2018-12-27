Körfez'de Millet Kıraathanesi çalışmaları sona yaklaştı

Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran , çalışmalarda sona doğru gelinen millet kıraathanesi'ni inceleyip yetkililerden bilgi aldı. Başkan İsmail Baran, bünyesinde birçok yenilik barındıran ve kendine özgü tasarımı bulunan ‘Körfez Millet Kıraathanesi' kısa süre içerisinde açılışının gerçekleştirileceğini belirtti.

Körfez Belediyesi olarak bugüne kadar gerçekleştirdikleri yatırımların, Türkiye'nin fiziki, kültürel ve sosyal birikimine katkı sağlayarak, ülkeyi ve gençleri geleceğe hazırlamak için birer basamak olduğunu vurgulayan Başkan İsmail Baran, “Körfez Millet Kıraathanesi, her yaşa ve her seviyeye hitap edebilecek şekilde düzenlendi. Burası aynı zamanda eğitim, kaynaşma ve sosyalleşme yuvası olacak” dedi.