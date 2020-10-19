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Körfez'de mobil atık getirme merkezleri çoğalıyor

Körfez Belediyesi, “Sıfır Atık” projesi kapsamında ilçe genelindeki mobil atık getirme merkezlerini çoğaltıyor.


Körfez Belediyesi, sıfır atık projesi kapsamında ilçe genelindeki mobil atık getirme merkezlerini çoğaltıyor. Mimar Sinan Mahallesi'nden sonra ekipler tarafından bir mobil atık getirme merkezi de Atalar Mahallesi'nde Yarımca Kültür Merkezi önüne koyuldu. Ayrıca önüne de kullanımıyla ilgili olarak gerekli bilgilendirmeler bırakıldı. Körfez Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, mobil atık getirme merkezlerine vatandaşların Sıfır Atık projesi kapsamında plastik, kağıt, kitap, atık piller, elektronik atıkları, ilaç atıkları, bitkisel atık yağlarını atabildiğini belirterek, ilgili atıkları sadece ilgili bölümlere atmaları noktasında vatandaşlara çağrıda bulundu.

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