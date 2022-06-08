Körfez'de öğrencilere sınav hediyesi

Körfez Belediyesi, ilçe genelindeki liselerde eğitim gören son sınıf öğrencilerine taşınabilir şarj hediye etti. YKS öncesinde öğrencilerin motivasyonunu arttırmak amacıyla kültür ve sosyal işler müdürlüğü tarafından ilçe genelindeki okullara stant kuruldu, son sınıf öğrencilere hediyeleri teslim edildi. Körfez Belediyesi ekipleri tarafından hediyelerini alan gençler, Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt'e teşekkür etti. Öğrencilerin her daim destekçisi olacaklarını belirten Körfez Belediyesi yetkilileri, “Belediye Başkanımız Şener Söğüt'ün talimatları doğrultusunda gençlerimize taşınabilir şarj hediye ettik ve başarı mesajını ilettik. Öğrencilerimize sınavda başarılar diliyoruz” dedi.