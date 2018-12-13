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Körfez'de okullara 3 milyon TL'lik bakım onarım desteği

Körfez Belediyesi, eğitim kurumlarına destek kapsamında okullara 3 milyon lira destek sağladı.



Körfez Belediyesi, eğitim kurumların eğitim-öğretim yılı başladığı günden itibaren bakım ve onarımlarına destek oluyor. Okullardan gelen talepleri inceleyen Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, ihtiyaçlar doğrultusunda çalışmalarını sürdürüyor. İlçe ve köylerdeki okullarda çevre düzenlemesi için çalışma sürüdüren ekipler öğrenci ihtiyaçları ve birçok konuda destek oluyor. Bu kapsamda ekipler, Körfez Endüstri Meslek Lisesi, Barbaros İmam Hatip Ortaokulu ve Hereke Kışladüzü İlkokulu sınıflarının boyama işlemlerini gerçekleştirdi.



Eğitimin aksamaması adına çalışmaların akşam saatlerinde ve hafta sonu gerçekleştirildiğini belirten Körfez Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü yetkilileri, “Eğitim destek kapsamında kurumların talep ve önerilerine cevap veriyoruz. Sadece bu yıl bakım ve onarım için 3 milyon lirayı geçen bir destek sağlandı. Sadece boya işlemleri için 1,5 milyon lira desteğimiz oldu” dediler.

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