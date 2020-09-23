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Körfez'de okullara bakım onarım desteği

Körfez Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelindeki okullarda bakım ve onarım çalışmalarını sürdürüyor .


Körfez Belediyesi, eğitime destek vererek öğrencilerin daha temiz ve sağlıklı bir ortamda eğitim görmeleri için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Okullarda gelen talepler doğrultusunda çalışmalarını gerçekleştiren Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, eksik noktaları gideriyor. Bu kapsamda Hereke Anadolu Lisesi'nin de dış cephe çit çekim işlemini gerçekleştirirken, Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri ise Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri de okul bahçelerinde ot biçme ve düzenleme çalışması gerçekleştirdi.

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