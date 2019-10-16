Körfez'de okullara tadilat desteği

Körfez Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, yaz aylarında eğitim kurumlarının talepleri doğrultusunda çalışma başlatmış, kurumların küçük tadilat işlemleri ile boya ve bakımlarını gerçekleştirmişti. Ekipler, sadece yaz aylarında değil, okulların taleplerine önceliklerine göre yıl içinde de çalışmalarını sürdürüyor. Çalışmalar kapsamında son olarak Körfez Fen Lisesi'nde Atatürk büstü için çalışma başlatan ekipler, beton döküm işlemini gerçekleştirdi. Ayrıca bahçe kısmında bulunan alanları öğrencilerin kullanımına uygun hale getirdiler.